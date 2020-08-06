Balkondan aşağı atlayan kadının şanslı sonu!

Bursa'da psikolojik sorunları olan bir kadın yaşadığı binanın 2'nci katındaki balkondan atladı. Şans eseri vatandaşların yere koyduğu yatakların üzerine düşen kadının o anları kameralara anbean yansıdı.