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  3. Balkondan aşağı atlayan kadının şanslı sonu!

Balkondan aşağı atlayan kadının şanslı sonu!

Bursa'da psikolojik sorunları olan bir kadın yaşadığı binanın 2'nci katındaki balkondan atladı. Şans eseri vatandaşların yere koyduğu yatakların üzerine düşen kadının o anları kameralara anbean yansıdı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde yaşanan olayda psikolojik sorunları olan bir kadın, çevrede bulunan vatandaşlara intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin binanın zemin katında bulunan çeyiz eşyaları satan iş yerinden çıkardıkları yatakları kaldırıma koydu. Kadının atlamasının ardından yataklara düşerek şans eseri ölmekten son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. 

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06 Ağustos 2020 Perşembe 16:42
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