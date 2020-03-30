İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı

Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Günay Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katındaki ikametinin balkonuna çıkan P.Ş.(17), apartman bahçesine atladı.

Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı

Kayseri'de evinin balkonundan atlayan genç kız ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Günay Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katındaki ikametinin balkonuna çıkan P.Ş.(17), apartman bahçesine atladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç kız, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı

Balkondan atlayan genç kız ağır yaralandı

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT