Balkondan düşen Firas'ın babası: İnşallah çocuğum cennet kuşu olur

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Suriyeli 2 yaşındaki Firas El Şahaze'nin babası Muhammet Şahaze (29), "Biz memleketimizden çıkıp, buraya geldik. Ekmek teknemiz olan berber dükkanımızı açtım, çocuklarımı iyi bir şekilde yaşatmak için. Olanlar oldu. Yine de Allah'a şükrediyoruz. İnşallah çocuğum cennet kuşu olur" dedi.

Suriye'deki savaş ortamından kaçan Şahaze çifti 2 çocuğuyla beraber yaklaşık 3 yıl önce Türkiye'ye gelerek, Kumluca'ya yerleşti. Suriye'de berberlik yapan Muhammet Şahaze, Kumluca'da tanıdığı Suriyeliler vasıtasıyla mesleğini burada da sürdürmeye karar verdi. Muhammet Şahaze, burada berber dükkanı işletirken, 2 yıl önce çocukları Firas El Şahaze dünyaya geldi. Biri 4 yaşında erkek, diğeri 11 yaşında kız çocuğu daha bulunan Şahaze çiftinin mutluluğu, Firas'ın doğmasıyla daha da arttı. 3 çocuğuyla mutlu şekilde yaşamlarını sürdüren çiftin dünyası 21 Ağustos günü yaşanan acı olay sonrası karardı.

İlçeye bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'nde oturan Suriyeli çiftin oğulları Firas El Şahaze, anne markete gittiği sırada ablasıyla balkonda oynarken, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek 3. kattaki balkondan düştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan çocuğu görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekiplerin ilk müdahalesinin ardından minik Firas, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun akciğeri ile karaciğerinde hasar oluştuğu, bağırsağının ise delindiği tespit edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Firas El Şahaze, dün öğlen saatlerinde yaşamını yitirdi. Firas El Şahaze dün Kumluca Camii'nde kılınan namazın ardından Mavikent Mahallesi Yalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'İNŞALLAH ÇOCUĞUM CENNET KUŞU OLUR'

duygularını şöyle ifade etti:

"Allah'ın takdiri, elden gelen bir şey yok. Biz memleketimizden çıkmışız. Bu Allah'ın bildiği bir şey. Buraya geldik, ekmek teknemiz olan berber dükkanımızı açtım, çocuklarımı iyi bir şekilde yaşatmak için. Olanlar oldu. Yine de Allah'a şükrediyoruz. İnşallah çocuğum cennet kuşu olur. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Hastanedeki doktorlara ve hemşirelerin bize yaptığı iyiliğe teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi bütün iyilikler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

DÜŞME ANI GÖRÜNTÜLERE YANSIMIŞTI

Firas El Şahaze'nin düştüğü bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, küçük çocuğun yüz üstü kaldırıma düşüşü ve çevredeki 3 kişinin yaşadığı şokla ellerini yüzlerine kapatıp, çocuğun yanına giderek yardım etmeye çalıştığı kaydedilmişti.

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DHA