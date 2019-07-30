Balkondan düşen İshak bebek kurtarılamadı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 2'nci kattaki balkondan düşen 10 aylık İshak İhsan, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kızılpınar Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 10 aylık bebek İshak İhsan, ikinci katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı İshak bebek, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İshak bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Savcılığın yaptığı incelemenin ardından İshak bebeğin cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA