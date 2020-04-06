Balkondan düşen kadın hastanedeki yaşam savaşını kaybetti
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yaklaşık bir hafta önce kitap okurken evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemirci Sokak'taki evinin 4. katındaki balkonda kitap okuduğu sırada...
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yaklaşık bir hafta önce kitap okurken evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdemirci Sokak'taki evinin 4. katındaki balkonda kitap okuduğu sırada dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralanan Funda Muğlu (30), bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Funda Muğlu'nun cenazesi, Körfez Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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