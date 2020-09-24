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  3. Balkondan düşen yaşlı adam demir korkuluklara saplandı

Balkondan düşen yaşlı adam demir korkuluklara saplandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde balkondan düşen 84 yaşındaki adam binanın önünde bulunan demir korkuluklara saplandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demir korkulukları kesti ve yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın vücuduna saplanan demir hastanede operasyon ile çıkarılacak.

Balkondan düşen yaşlı adam demir korkuluklara saplandı

İstanbul Avcılar'da bu sabah 06.15 sıralarında 4 katlı binanın 2 katından düşen yaşlı bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağı düştü. Talihsiz adamın vücuduna binaya ait demir korkuluklar saplandı. 

Sese koşan bina sakinleri hemen itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın vücuduna saplanan demir korkulukları demir kesme makası ile kesti.

Bu sırada polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de yaralı adama müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı adam vücuduna saplanan demir ile hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın vücuduna saplanan demirin hastanede operasyon ile çıkarılacağı öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Balkondan düşen yaşlı adam demir korkuluklara saplandı

''KENDİMİ ATACAĞIM DİYORDU''

Olayın yaşandığı binanın hemen karşısında oturan Beyler Mutlu isimli bir kişi de, "Biz torununun sesine uyandık. Bu kendimi atacağım diyordu, çıktık balkona kendini atmış. Kendisi yaşlıydı, 84 yaşlarında. Herhangi bir hastalığı yoktu. Eşini kaybettikten sonra biraz sarsıntı geçirdi, ondan olmuş olabilir. Evde tek yaşıyordu ama herhalde yanında gelini ile oğlu vardı bilmiyorum" dedi. 
Balkondan düşen yaşlı adam demir korkuluklara saplandı

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Editör Ekibi


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