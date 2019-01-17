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Balkondan maç keyfi

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı bazı taraftarlar evlerinin balkonundan takip etti.

Balkondan maç keyfi

Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakayı bazı taraftarlar evlerinin balkonundan takip etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi bazı taraftarlar balkondan izledi. Kale arkasında tribün olmamasından dolayı evlerinin balkonlarını dolduran taraftarların heyecanı dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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