Balküpü Organize Sanayi Bölgesi trafik sorunu çözüme kavuşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Balküpü Organize Sanayi Bölgesinde oluşan yoğun trafiği rahatlatacak projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın sonrası hayatın planlanması adına da projeler geliştiriyor. Projeler hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Balküpü Organize Sanayi Bölgesinde trafik sorunu çözecek projeyi gerçekleştireceklerini söyledi. Büyükakın, "Biz salgın sonraki hayatı da planlıyoruz. Bölgemiz bir sanayi kenti. Gebze bölgemiz de Tatlıkuyu ve Balküpü kavşaklarının olduğu bölgede çok ciddi bir trafik var. Balküpü Organize Sanayi Bölgesinde trafik yoğunluğu var. Bu bölgede de çok önemli gördüğüm projeyi yapacağız. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu çalışmaları da bir bir yapacağız" dedi.

Balküpü kavşağının da genişleme çalışmalarının yapılacağını hatırlatan Başkan Büyükakın, "O bölge de seksen milyonluk bir yan yol bağlantıları, üst geçit ve alt kavşak uygulamaları projesine devam edeceğiz. Büyük projelerimizin hiçbiri aksamadan devam edecek. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Salgın bittiğinde ve hayat normale döndüğünde üretim alanları başta olmak üzere ulaşımın olduğu alanlar da yeniden hareketlenecek" diye konuştu.

Vatandaşların ve esnafın yanında olacaklarını dile getiren Büyükakın, "Kaynak oluşturmak için kendimizi daha çok yoracağız. Devletimizle birlikte bu Covid-19 virüsünün de üstesinden geleceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Vatandaşlarımız her şeyin farkında. Millet neyin niçin yapıldığını her zaman çok iyi görmüştür. Kimin hakkıyla kendisine hizmet ettiğini, kimin bahane aradığını, kimin yerim yok dar dediğini çok iyi görür. Dolayısıyla zaman içinde kimin ne yapıp yapmadığını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA