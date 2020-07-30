Ballı susamlı çıtır tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri? Tarifi?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te dün akşam yarışmacılar yine finale kalmak için ter döktü. Bu kez yarışmacılardan Çin klasiği olan Ballı susamlı çıtır tavuk tarifini yapmaları istendi. İşte bu yemeğin nasıl yapıldığı ve gerekli malzemelerine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

600 gr kuşbaşı tavuk

3 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı susam

1 diş sarımsak rendesi

Tuz, Karabiber (Soya sosunuz “az tuzlu” değilse, sadece bir tutam tuz dökün!)

1-2 kaşık zeytinyağ

BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?