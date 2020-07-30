Ballı susamlı çıtır tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri? Tarifi?
MasterChef 2020 'de dün akşam yayınlanan bölüme damgasını vuran yemeklerden biri de Çin üsulü ballı susamlı çıtır tavuk oldu. Yarışmacıları zorlayan ve sevilen bu yemeğin detaylı tarifi haberimizde yer alıyor.
Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te dün akşam yarışmacılar yine finale kalmak için ter döktü. Bu kez yarışmacılardan Çin klasiği olan Ballı susamlı çıtır tavuk tarifini yapmaları istendi. İşte bu yemeğin nasıl yapıldığı ve gerekli malzemelerine dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 600 gr kuşbaşı tavuk
- 3 yemek kaşığı soya sosu
- 2 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı susam
- 1 diş sarımsak rendesi
- Tuz, Karabiber (Soya sosunuz “az tuzlu” değilse, sadece bir tutam tuz dökün!)
- 1-2 kaşık zeytinyağ
BALLI SUSAMLI ÇITIR TAVUK NASIL YAPILIR?
- Ballı susamlı tavuk yapımı için; bir kaseye soya sosu, bal, susam, sarımsak, tuz ve karabiberi koyup karıştırın.
- Tavukları da ekleyip her parçasını eşit olarak sosa bulayın.
- Streç filme sardığınız kaseyi yarım saat buzdolabında bekletin.
- Tavayı hafifçe ısıtın ve zeytinyağ gezdirin. Soslu tavukları tavaya alın.
- Tavuk suyunu çekince ve rengi dönünce yemeğimiz servise hazır.