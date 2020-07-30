Kurban derisi alan yerler?Yasak Elma yeni sezon fragmanı yayınlandı! Şahika'yı hapiste zor günler bekliyor!MSB açıkladı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!Korona onları vurdu! Kurban Bayramını karantinada geçireceklerAdana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı! Mahalleli ayağa kalktıHatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez gözaltına alındı! Twitter'dan tepki yağdı!30 Temmuz gram,çeyrek, tam altın ne kadar?Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Masterchef Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır?O bölgelerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyorKurban eti nasıl saklanmalı? Nasıl değerlendirilir?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Masterchef Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır?

Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Masterchef Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır?

Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır? Masterchef'in son bölümünde yarışmacılardan Çin usulü Ballı Susamlı Tavuk yapmaları istendi. Ballı Susamlı Tavuk, Masterchef izleyicileri tarafından da merakla araştırılmaya başlandı. Peki Ballı Susamlı Tavuk nedir? Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Tarifi ve malzemesi nelerdir?

Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Masterchef Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır?

Ballı Susamlı Tavuk tarifi nedir? ve Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Masterchef'te birbirinden iddialı yarışmacılardan Ballı Susamlı Tavuk yapılması istendi. Yarışmacıları da zorlayan bu muhteşem lezzet izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Çin usulü Peki Ballı Tavuk nedir? Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Tarifi ve malzemesi nelerdir? 

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adettavuk but
2 yemek kaşığısusam
2 yemek kaşığısoya sosu
2 yemek kaşığıbal
1 tutamkarabiber-tuz karışımı
2 yemek kaşığızeytinyağı

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Balın hazırlanan karışıma homojen bir şekilde dağıldığına emin olun. Aksi taktirde ısı ile tavuk parçalarının yüzeylerinin yanmasına neden olacaktır.

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Tavanın ısındığını üzerinde oluşan buhar tabakasınan anlayabilirsiniz.

Ballı Susamlı Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?
Tavuk butlarını irice doğrayın.

Bir kasenin içerisinde soya sosu, bal, susam, tuz ve karabiberi karıştırın. İrice doğradığınız tavuk parçalarını bu karışımla marine edin.

Tavayı ısıtın. Isınan tavayı zeytinyağı ile yağlayın.

Zeytinyağının fazla kızmasını beklemeden tavukları tavanın içersine atın. Tahta kaşık kullanarak karıştırın.

Tavuk suyunu çektikten, susamlar kızardıktan sonra ocaktan alarak servis edin.

Ballı Susamlı Tavuk Tarifinin Servis Önerisi
Dilerseniz yanında noodle ile çukur bir kasede servis edebilirsiniz

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT