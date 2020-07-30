Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Masterchef Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır?

Ballı Susamlı Tavuk tarifi nedir? ve Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Masterchef'te birbirinden iddialı yarışmacılardan Ballı Susamlı Tavuk yapılması istendi. Yarışmacıları da zorlayan bu muhteşem lezzet izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Çin usulü Peki Ballı Tavuk nedir? Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Tarifi ve malzemesi nelerdir?

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adettavuk but

2 yemek kaşığısusam

2 yemek kaşığısoya sosu

2 yemek kaşığıbal

1 tutamkarabiber-tuz karışımı

2 yemek kaşığızeytinyağı

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Balın hazırlanan karışıma homojen bir şekilde dağıldığına emin olun. Aksi taktirde ısı ile tavuk parçalarının yüzeylerinin yanmasına neden olacaktır.

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Tavanın ısındığını üzerinde oluşan buhar tabakasınan anlayabilirsiniz.

Ballı Susamlı Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

Tavuk butlarını irice doğrayın.

Bir kasenin içerisinde soya sosu, bal, susam, tuz ve karabiberi karıştırın. İrice doğradığınız tavuk parçalarını bu karışımla marine edin.

Tavayı ısıtın. Isınan tavayı zeytinyağı ile yağlayın.

Zeytinyağının fazla kızmasını beklemeden tavukları tavanın içersine atın. Tahta kaşık kullanarak karıştırın.

Tavuk suyunu çektikten, susamlar kızardıktan sonra ocaktan alarak servis edin.

Ballı Susamlı Tavuk Tarifinin Servis Önerisi

Dilerseniz yanında noodle ile çukur bir kasede servis edebilirsiniz