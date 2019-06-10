Ballıca Mağarası'nı bayramda 14 bin 565 kişi ziyaret etti

TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan ve oluşumu milyonlarca yıla dayanan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki doğa harikası Ballıca Mağarası'nı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 14 bin 565 kişi ziyaret etti.

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan mağara, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor. Ortalama hava sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Mağaranın tedavi edici özelliği dolayısıyla ziyaretçiler arasında astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Ballıca Mağarası'nı 9 günlük bayram tatilinde 14 bin 565 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

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DHA