Ballıkaya Barajı inşaatında sona gelindi

SAKARYA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Sakarya'ya yılda 189,22 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edecek Ballıkaya Barajı inşaatında sona gelindiğini bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, kurumun Sakarya'ya yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiği, su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ballıkaya Barajı ile kente yılda 189,22 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edeceklerini aktararak, "Dev projeyi hayata geçiriyoruz. Böylece Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı merkez, Erenler, Serdivan, Yazlık, Sinanoğlu, Güneşler, Kazımpaşa, Hanlı, Nehirkent, Bekirpaşa, Çaybaşı-Yeniköy, Akyazı-Karapürçek, Gücücek, Sapanca, Arifiye, Kırkpınar, Kurtköy, Hendek, Yeşilyurt, Ferizli, Söğütlü, Gölkent ve Limandere yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamış olacağız. Baraj inşaatında sona gelinmiş olup, çalışmalar tamamlanma safhasındadır." ifadelerini kullandı.

- Çiftçilere yıllık 25 milyon lira zirai gelir artışı

Son 16 yılda Pamukova ilçesinde Kemaliye (Deveboynu) ve Çilekli barajlarını inşa ettiklerini, Merkez Beşevler ve Geyve Doğantepe Barajı inşaatının da devam ettiğini bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Pamukova Ahiler Barajı'nın da projeleri hazırlanmıştır. Sakarya'da değişik safhalarda çalışmaları devam eden 9 gölet işimiz bulunmaktadır. Bunlardan Merkez Aşırlar Göleti, 2011 yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. Son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama tesislerimizle 31 bin 10 dekar araziyi sulamaya açtık. Böylece çiftçilerimize yıllık 25 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Vatandaşlarımızın yüzlerini güldüren, topraklarına bereket katan sulama tesisleri inşa ettik. İnşaat çalışmaları devam eden 8 sulama tesisiyle 43 bin 240 dekar arazi daha sulamaya açılacak."

Aydın, son 16 yılda inşa ettikleri 52 taşkın koruma tesisiyle 150 meskun mahal ve 130 bin 460 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduklarını, çalışmaları süren 7 taşkın koruma tesisiyle vatandaşların can ve mal güvenliğini taşkın zararlarından korumaya devam edeceklerini vurgulayarak, projelerin yapılmasında büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile diğer ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: AA