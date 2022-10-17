Messi, Cristiano Ronaldo ikilisi arasında büyük rekabete sahne olan Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü 2022 yılında da sahibi buldu. İki isim bu yıl ödülü kazanmazken yılın futbolcusu da belli oldu. Bu kapsamda ödül hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022? sorularının yanıtları haberimizde...

BALLON D'OR NEDİR?

Ballon d'Or her yıl Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen ödülün adıdır. Söz konusu ödül, her yıl düzenli olarak verilmektedir. Ödül, birçok spor yazarının oylaması ile verilmektedir.

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BALLON D’OR’U KİM KAZANDI 2022?

2022 yılındaki (Ballon d'Or) altın top ödülünü Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema kazandı.

Ödülü kazanması hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" diye konuştu.

BALLON D'OR KAZANANLAR

Lionel Messi 2021



Lionel Messi 2019



Luka Modric 2018



Cristiano Ronaldo 2017



Cristiano Ronaldo 2016



Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2015



Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or) 2014



Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or) 2013



Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2012



Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2011



Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2010



Lionel Messi 2009



Cristiano Ronaldo 2008



Kaká 2007



Fabio Cannavaro 2006



Ronaldinho 2005



Andriy Shevchenko 2004



Pavel Nedved 2003



Ronaldo 2002



Michael Owen 2001



Luis Figo 2000



Rivaldo 1999



Zinedine Zidane 1998



Ronaldo Nazario 1997



Matthias Sammer 1996



George Weah 1995



Hristo Stoichkov 1994



Roberto Baggio 1993



Marco van Basten 1992



Jean-Pierre Papin 1991



Lothar Matthäus 1990



Marco van Basten 1989



Marco van Basten 1988



Ruud Gullit 1987



Igor Belanov 1986



Michel Platini 1985



Michel Platini 1984



Michel Platini 1983



Paolo Rossi 1982



Karl-Heinz Rummenigge 1981



Karl-Heinz Rummenigge 1980



Kevin Keegan 1979



Kevin Keegan 1978



Allan Simonsen 1977



Franz Beckenbauer 1976



Oleg Blokhin 1975



Johan Cruyff 1974



Johan Cruyff 1973



Franz Beckenbauer 1972



Johan Cruyff 1971



Gerd Müller 1970



Gianni Rivera 1969



George Best 1968



Flórián Albert 1967



Bobby Charlton 1966



Eusébio 1965



Denis Law 1964



Lev Yashin 1963



Josef Masopust 1962



Omar Sívori 1961



Luis Suárez 1960



Alfredo di Stéfano 1959



Raymond Kopa 1958



Alfredo di Stéfano 1957



Stanley Matthews 1956