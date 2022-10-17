Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen "Ballon d'Or"u 2022 yılında kazanan futbolcu açıklandı. Bu kapsamda Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022? sorularının yanıtları araştırılıyor.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

Messi, Cristiano Ronaldo ikilisi arasında büyük rekabete sahne olan Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü 2022 yılında da sahibi buldu. İki isim bu yıl ödülü kazanmazken yılın futbolcusu da belli oldu. Bu kapsamda ödül hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022? sorularının yanıtları haberimizde...

Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

BALLON D'OR NEDİR?

Ballon d'Or her yıl Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen ödülün adıdır. Söz konusu ödül, her yıl düzenli olarak verilmektedir. Ödül, birçok spor yazarının oylaması ile verilmektedir.

Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

BALLON D’OR’U KİM KAZANDI 2022?

2022 yılındaki (Ballon d'Or) altın top ödülünü Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema kazandı.

Ödülü kazanması hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" diye konuştu.

Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022?

BALLON D'OR KAZANANLAR

Lionel Messi 2021

Lionel Messi 2019

Luka Modric 2018

Cristiano Ronaldo 2017

Cristiano Ronaldo 2016

Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2015

Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or) 2014

Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or) 2013

Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2012

Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2011

Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2010

Lionel Messi 2009

Cristiano Ronaldo 2008

Kaká 2007

Fabio Cannavaro 2006

Ronaldinho 2005

Andriy Shevchenko 2004

Pavel Nedved 2003

Ronaldo 2002

Michael Owen 2001

Luis Figo 2000

Rivaldo 1999

Zinedine Zidane 1998

Ronaldo Nazario 1997

Matthias Sammer 1996

George Weah 1995

Hristo Stoichkov 1994

Roberto Baggio 1993

Marco van Basten 1992

Jean-Pierre Papin 1991

Lothar Matthäus 1990

Marco van Basten 1989

Marco van Basten 1988

Ruud Gullit 1987

Igor Belanov 1986

Michel Platini 1985

Michel Platini 1984

Michel Platini 1983

Paolo Rossi 1982

Karl-Heinz Rummenigge 1981

Karl-Heinz Rummenigge 1980

Kevin Keegan 1979

Kevin Keegan 1978

Allan Simonsen 1977

Franz Beckenbauer 1976

Oleg Blokhin 1975

Johan Cruyff 1974

Johan Cruyff 1973

Franz Beckenbauer 1972

Johan Cruyff 1971

Gerd Müller 1970

Gianni Rivera 1969

George Best 1968

Flórián Albert 1967

Bobby Charlton 1966

Eusébio 1965

Denis Law 1964

Lev Yashin 1963

Josef Masopust 1962

Omar Sívori 1961

Luis Suárez 1960

Alfredo di Stéfano 1959

Raymond Kopa 1958

Alfredo di Stéfano 1957

Stanley Matthews 1956

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