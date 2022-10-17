Messi, Cristiano Ronaldo ikilisi arasında büyük rekabete sahne olan Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülü 2022 yılında da sahibi buldu. İki isim bu yıl ödülü kazanmazken yılın futbolcusu da belli oldu. Bu kapsamda ödül hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Ballon d'Or nedir? Ballon d’Or’u kim kazandı 2022? sorularının yanıtları haberimizde...
BALLON D'OR NEDİR?
Ballon d'Or her yıl Avrupa'da yılın futbolcusuna verilen ödülün adıdır. Söz konusu ödül, her yıl düzenli olarak verilmektedir. Ödül, birçok spor yazarının oylaması ile verilmektedir.
BALLON D’OR’U KİM KAZANDI 2022?
2022 yılındaki (Ballon d'Or) altın top ödülünü Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema kazandı.
Ödülü kazanması hakkında konuşan yıldız futbolcu, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" diye konuştu.
BALLON D'OR KAZANANLAR
Lionel Messi 2021
Lionel Messi 2019
Luka Modric 2018
Cristiano Ronaldo 2017
Cristiano Ronaldo 2016
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2015
Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or) 2014
Cristiano Ronaldo (FIFA Balon d'Or) 2013
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2012
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2011
Lionel Messi (FIFA Balon d'Or) 2010
Lionel Messi 2009
Cristiano Ronaldo 2008
Kaká 2007
Fabio Cannavaro 2006
Ronaldinho 2005
Andriy Shevchenko 2004
Pavel Nedved 2003
Ronaldo 2002
Michael Owen 2001
Luis Figo 2000
Rivaldo 1999
Zinedine Zidane 1998
Ronaldo Nazario 1997
Matthias Sammer 1996
George Weah 1995
Hristo Stoichkov 1994
Roberto Baggio 1993
Marco van Basten 1992
Jean-Pierre Papin 1991
Lothar Matthäus 1990
Marco van Basten 1989
Marco van Basten 1988
Ruud Gullit 1987
Igor Belanov 1986
Michel Platini 1985
Michel Platini 1984
Michel Platini 1983
Paolo Rossi 1982
Karl-Heinz Rummenigge 1981
Karl-Heinz Rummenigge 1980
Kevin Keegan 1979
Kevin Keegan 1978
Allan Simonsen 1977
Franz Beckenbauer 1976
Oleg Blokhin 1975
Johan Cruyff 1974
Johan Cruyff 1973
Franz Beckenbauer 1972
Johan Cruyff 1971
Gerd Müller 1970
Gianni Rivera 1969
George Best 1968
Flórián Albert 1967
Bobby Charlton 1966
Eusébio 1965
Denis Law 1964
Lev Yashin 1963
Josef Masopust 1962
Omar Sívori 1961
Luis Suárez 1960
Alfredo di Stéfano 1959
Raymond Kopa 1958
Alfredo di Stéfano 1957
Stanley Matthews 1956