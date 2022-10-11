Baloncu - seyyar satış Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Baloncu - seyyar satış görev tanımı nedir, Baloncu - seyyar satış ne iş yapar, Baloncu - seyyar satış olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Baloncu - seyyar satış mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Baloncu - seyyar satış Tanımı;

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Baloncu - seyyar satış Maaşı Ne Kadar? 2022 Baloncu - seyyar satış Maaşları

Baloncu - seyyar satış maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Baloncu - seyyar satış maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Baloncu - seyyar satış iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9520.07

Meslek Adı :

Baloncu - seyyar satış

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Sokak Satıcıları (Gıda Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Balonları, uçan balonları hava ve uçucu gaz ile dolduran, satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Baloncu - seyyar satış, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Balonları şişirmek, satışa hazırlamak,

b) Uçan balonları uçucu gaz ile doldurmak satışa hazırlamak,

c) Balonları satış yapacağı yere götürmek, sergilemek,

d) Balonların satışını yapmak.

e) uçucu gaz ve balonları temin etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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