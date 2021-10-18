Balotaj ne demek, TDK'ya göre Balotaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balotaj ne demek? Balotaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balotaj kelimesi. Peki balotaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balotaj nedir, balotaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALOTAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balotaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Balotaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre balotaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Adaylardan hiçbirinin gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması



BALOTAJ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- balotaj kurulu

