Beşiktaş ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği maçta 3-0 öne geçen siyah beyazlılar, skoru koruyamamış ve sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Adana Demirspor'un 2. golünü atan yıldız futbolcu Mario Balotelli'nin ise golden sonra Beşiktaş yedek kulübesine doğru yaptığı hareket olay oldu. Sergen Yalçın'a yönelik yapıldığı düşünülen bu hareketin anlamını merak eden sporseverler interette Balotelli Sergen Yalçın'a neden hareket yaptı? Balotelli'nin hareketinin anlamı ne? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar...

BALOTELLİ SERGEN YALÇIN'A NEDEN HAREKET YAPTI?

Balotelli'nin Beşiktaş yedek kulübesine doğru kafasını tutarak yaptığı hareketin Sergen Yalçın'a yönelik yapıldığı düşünülüyor. Bu hareketin sebebini ise geçmiş yıllarda Sergen Yalçın'ın Balotelli hakkında söylediği sözler oluşturuyor. Yalçın, bir televizyon programında Balotelli'nin kaçırdığı bir gol pozisyonuyla ilgili eleştiride bulunmuş ve "beyni yok" demişti. Bu hakareti öğrendiği düşünülen Balotelli'nin golden sonra teknik adama yönelik böyle bir harekette bulunduğu düşünülüyor.

BALOTELLİ'NİN HAREKETİNİN ANLAMI NE?

Sergen Yalçın'ın yıldı futbolcuya yönelik kaçırdığı gol ile ilgili söylediği "beyni yok" cümlesini hafızasına kazımış olan Balotelli, Beşiktaş'a karşı attığı golden sonra başını tutarak Sergen Yalçın'a cevap verdi. Kendisine beyinsiz diyen Yalçın'a beyninin olduğunu ve onun takımına bu şekilde gol attığını göstermek amacıyla böyle bir harekette bulundu. Balotelli'nin bu hareketi, sosyal medyada büyük ses getirdi.

SERGEN YALÇIN O HAREKETİ DEĞERLENDİRDİ

Maçtan sonra o hareketi dile getiren Sergen Yalçın, "Balotelli bana hareket yaptı, pozisyona hakem sarı kart verdi. Bir oyuncunun rakip teknik direktöre böyle bir hareket yaptığına hiç şahit olmadım. Balotelli'nin neden bana böyle bir hareket yaptığını anlamadım, geçen sene bize gelemediği için mi yaptı, bilemiyorum. Kendi adına üzücü, seviyesini belli etmiş oldu, kendisi için yazık oldu, seviyesiz bir hareket." şeklinde değerlendirdi.