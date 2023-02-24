Balsa Banovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Banovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Banovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balsa Banovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balsa Banovic 26 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balsa Banovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Balsa Banovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Otrant-Olympic Ulcinj futbol takımında oynamaktadır. FK Otrant-Olympic Ulcinj takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Balsa Banovic'nin FK Otrant-Olympic Ulcinj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balsa Banovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balsa Banovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balsa Banovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balsa Banovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2016 yılında B. Podgorica

31 Temmuz 2017 yılında Otrant-Olympic

30 Mayıs 2018 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2018 yılında OFK Titograd

31 Temmuz 2020 yılında FK Decic Tuzi

1 Temmuz 2021 yılında Makedonija

11 Ocak 2022 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2023 yılında Otrant-Olympic

Balsa Banovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balsa Banovic şuan FK Otrant-Olympic Ulcinj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Balsa Banovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U17 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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