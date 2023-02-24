Balsa Boricic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Boricic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Boricic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balsa Boricic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balsa Boricic 7 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balsa Boricic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Balsa Boricic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balsa Boricic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balsa Boricic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balsa Boricic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balsa Boricic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında OFK Petrovac

14 Haziran 2018 yılında B. Podgorica

1 Ocak 2019 yılında FK Iskra

1 Temmuz 2021 yılında OFK Petrovac

Balsa Boricic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balsa Boricic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Balsa Boricic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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