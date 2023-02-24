Balsa Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Bulatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Balsa Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balsa Bulatovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.