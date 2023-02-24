Balsa Bulatovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Bulatovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Bulatovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Balsa Bulatovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Balsa Bulatovic 20 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Балша Булатовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Balsa Bulatovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Balsa Bulatovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Balsa Bulatovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Balsa Bulatovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Balsa Bulatovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2021 yılında FK Drezga
9 Ağustos 2021 yılında OFK Titograd
9 Ağustos 2022 yılında FK Adria
29 Ocak 2023 yılında Zeta Golubovac
Balsa Bulatovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Balsa Bulatovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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