Balsa Dubljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Dubljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Dubljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balsa Dubljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balsa Dubljevic 2 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balsa Dubljevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Somsur Sport Management yapmaktadır. Balsa Dubljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balsa Dubljevic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Balsa Dubljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balsa Dubljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balsa Dubljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balsa Dubljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Temmuz 2020 yılında Sutjeska Niksic

6 Ağustos 2021 yılında OSK Igalo

30 Haziran 2022 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Balsa Dubljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balsa Dubljevic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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