Balsa Mrvaljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Mrvaljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Mrvaljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Balsa Mrvaljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Balsa Mrvaljevic 3 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Balsa Mrvaljevic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Podgorica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Podgorica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Balsa Mrvaljevic'nin FK Podgorica U19 ile sözleşmesi 10 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.
Balsa Mrvaljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Balsa Mrvaljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Balsa Mrvaljevic şuan FK Podgorica U19 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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