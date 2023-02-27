Balsa Perkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Perkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Perkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balsa Perkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balsa Perkovic 14 Ocak 2005 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balsa Perkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVS CONSULTING yapmaktadır. Balsa Perkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balsa Perkovic'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balsa Perkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balsa Perkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balsa Perkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balsa Perkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında RFCU Altyapı

1 Temmuz 2020 yılında RFCU Luxem. U17

1 Temmuz 2021 yılında RFCU Luxembourg

30 Ocak 2022 yılında Weiler

30 Haziran 2022 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

30 Haziran 2023 yılında RFCU Luxembourg

Balsa Perkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balsa Perkovic şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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