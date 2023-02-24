Balsa Radusinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Radusinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Balsa Radusinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Balsa Radusinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.