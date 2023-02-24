Balsa Radusinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balsa Radusinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balsa Radusinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Balsa Radusinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Balsa Radusinovic 3 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Балша Радусиновић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Balsa Radusinovic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Balsa Radusinovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Balsa Radusinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Balsa Radusinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac
Balsa Radusinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Balsa Radusinovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.
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