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  3. Baltalı seri katil hakkında dehşete düşüren çocukluk travmaları! 11 kişiyi baltayla öldüren Adnan Çolak kimdir?

Baltalı seri katil hakkında dehşete düşüren çocukluk travmaları! 11 kişiyi baltayla öldüren Adnan Çolak kimdir?

Türkiye'nin en bilindik seri katillerinden bir tanesi olan Adnan Çolak, tam 11 kişiyi balta kullanarak, vahşice öldürdü. Öldürdüğü kadınlara öncesinde tecavüz ettiği de bilinen Çolak'ın da, diğer birçok katil gibi çocukluğunda büyük travmalara maruz kaldığı öğrenildi. 3 yılın ve 11 kurbanın ardından yakalandı.

Baltalı seri katil hakkında dehşete düşüren çocukluk travmaları! 11 kişiyi baltayla öldüren Adnan Çolak kimdir? 1125

Türkiye'nin ismi en çok bilinen seri katillerinden biri olan ve 11 kurbanın ardından yakalanarak 2005 yılına dek cezaevinde tutulan, ancak o tarihte çıkan afla serbest bırakılan Adnan Çolak'ın hayatı da pekçok kişi tarafından merak ediliyor. Travmalarla dolu bir çocukluk geçirdiğini ifade eden ve cinayetlerini bu travmalara bağlayan Çolak'ın yaptıklarını soğukkanlılıkla anlatması da dikkat çeken ayrı bir nokta oldu. 

 