Baltalı seri katil hakkında dehşete düşüren çocukluk travmaları! 11 kişiyi baltayla öldüren Adnan Çolak kimdir?

Türkiye'nin ismi en çok bilinen seri katillerinden biri olan ve 11 kurbanın ardından yakalanarak 2005 yılına dek cezaevinde tutulan, ancak o tarihte çıkan afla serbest bırakılan Adnan Çolak'ın hayatı da pekçok kişi tarafından merak ediliyor. Travmalarla dolu bir çocukluk geçirdiğini ifade eden ve cinayetlerini bu travmalara bağlayan Çolak'ın yaptıklarını soğukkanlılıkla anlatması da dikkat çeken ayrı bir nokta oldu.