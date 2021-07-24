Baltalı seri katil hakkında dehşete düşüren çocukluk travmaları! 11 kişiyi baltayla öldüren Adnan Çolak kimdir?
Baltalı seri katil hakkında dehşete düşüren çocukluk travmaları! 11 kişiyi baltayla öldüren Adnan Çolak kimdir?
Türkiye'nin en bilindik seri katillerinden bir tanesi olan Adnan Çolak, tam 11 kişiyi balta kullanarak, vahşice öldürdü. Öldürdüğü kadınlara öncesinde tecavüz ettiği de bilinen Çolak'ın da, diğer birçok katil gibi çocukluğunda büyük travmalara maruz kaldığı öğrenildi. 3 yılın ve 11 kurbanın ardından yakalandı.