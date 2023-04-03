Baltasar Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baltasar Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baltasar Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baltasar Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baltasar Moreno 7 Mart 2000 tarihinde Málaga şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Baltasar Moreno Vidales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baltasar Moreno Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Baltasar Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Malagueño futbol takımında oynamaktadır. Atlético Malagueño takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Baltasar Moreno'nin Atlético Malagueño ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Baltasar Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Baltasar Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baltasar Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baltasar Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CD El Palo

10 Temmuz 2021 yılında Vélez CF

1 Ocak 2023 yılında A. Malagueño

Baltasar Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baltasar Moreno şuan Atlético Malagueño takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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