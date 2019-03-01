Baltayı taşa vurmuşlardı, şimdi de erişim engeli

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ilgili yayınladığı haberle baltayı taşa vuran internet sitesine erişim yasağı kararı verildi.

Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan hayat ağacı sembolünü FETÖ simgesi olarak lanse edip Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile FETÖ arasında ilişki kurmaya çalışan bir internet haber sitesi baltayı taşa vurmuştu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız geçtiğimiz gün düzenlediği açıklamada, üniversiteleri içerisinde birçok yerde kullanılan sembolün tarihte ve günümüzde kullanıldığı örneklerini sergileyerek yapılan haberin FETÖ'yü gündemde tutmak için algı operasyonları olarak değerlendirdi.

Prof. Dr. Alim Yıldız avukatları aracılığı ile bugün de ilgili site hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Sivas Sulh Ceza Mahkemesinin 2019/929 Değişik İş kararı ile internet haber sitesindeki haberin linkine erişim engeli kararı alındı.

Söz konusu haberde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde çeşitli yerlerde kullanılan "hayat ağacı" sembolünün FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir fotoğrafındaki yastıkların üzerinde işli olduğuna dikkat çekilip üniversite ile FETÖ arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştı.

Kaynak: İHA