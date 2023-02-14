Baltazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Baltazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Baltazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Baltazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Baltazar 6 Mayıs 2000 tarihinde Jaragua şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Baltazar Costa Rodrigues de Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Baltazar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SB SPORT yapmaktadır. Baltazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Baltazar'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Baltazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Baltazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Baltazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Baltazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vila Nova FC

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion

Baltazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Baltazar şuan FC Sion takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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