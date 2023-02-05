Balthazar Pierret kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balthazar Pierret Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balthazar Pierret adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balthazar Pierret Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balthazar Pierret 15 Mayıs 2000 tarihinde Cormeilles-en-Parisis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Balthazar Jean Philippe Marie Pierret şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balthazar Pierret Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Balthazar Pierret, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balthazar Pierret'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balthazar Pierret Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Balthazar Pierret isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Balthazar Pierret Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balthazar Pierret futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nizza U19

1 Temmuz 2019 yılında OGC Nice B

20 Temmuz 2020 yılında US Boulogne

17 Ocak 2022 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Quevilly Rouen

Balthazar Pierret Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balthazar Pierret şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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