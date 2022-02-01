Balyoz ne demek, TDK'ya göre Balyoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Balyoz ne demek? Balyoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi balyoz kelimesi. Peki balyoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre balyoz nedir, balyoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BALYOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Balyoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Balyoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre balyoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taş kırma, kazık çakma, duvar yıkma vb. işlerde kullanılan, çok iri, ağır çekiç, varyos



BALYOZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- balyoz gibi

