Bamba Susso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bamba Susso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bamba Susso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bamba Susso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bamba Susso 9 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bamba Susso Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bamba Susso, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bamba Susso'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bamba Susso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bamba Susso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bamba Susso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bamba Susso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2020 yılında Pisa U19

11 Ağu 2021 yılında Villa Valle

30 Haziran 2022 yılında Pisa U19

22 Temmuz 2022 yılında ND Bilje

30 Haziran 2023 yılında Pisa

Bamba Susso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bamba Susso şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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