Selçuk Yöntem, Bambi Cafe’de tost yediği esnada çekilen bir fotoğrafının, büfenin mönüsünde kullanıldığını fark etti. Sosyal medyada da viral olan bu fotoğrafı kafe sahibinin izinsiz mönüde kullanması Yöntem'i harekete geçirdi. Usta oyuncu, kafenin sahibi Fatih Güner hakkında 300 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talebi ile dava açmıştı. Bunun ardından "Bambi kafe nerede? Selçuk Yöntem'in tost yediği Bambi Kafe hangi semtte?" soruları vatandaşın gündemine oturdu. Haberimizde merak edilen konu başlığına yer verdik.

BAMBİ KAFE NEREDE? SELÇUK YÖNTEM'İN TOST YEDİĞİ BAMBİ KAFE HANGİ SEMTTE?

Selçuk Yöntem'in tost yediği anlar kafe mönüsünde izinsiz kullanıldı. Bambi Kafe adı ile birçok ilçede şubesi olan mekan vatandaş tarafından merak ediliyor.

Bambi Kafe'nin asıl şubesinin Ümraniye'de olduğu biliniyor. Bu ilçe dışında kafe;

Kadıköy, Taksim, Bağdat Caddesi, Şişli, Mecidiyeköy, Sirkeci, Gayrettepe, Bakırköy ve Beyoğlu semt ve ilçelerinde bulunuyor.

ADRESLER

Bambi Kafe Ümraniye: Tantavi, Alemdağ Cd 34/A, 34764 Ümraniye/İstanbul

Bambi Kafe Kadıköy: Caferağa, Yasa Cd. No:1, 34710 Kadıköy/İstanbul

Bambi Kafe Taksim: Gümüşsuyu, Sıraselviler Cd. No:2\J, 34437 Beyoğlu/İstanbul

Bambi Kafe Bağdat Caddesi: Sahrayı Cedit, Bağdat Cd. No 366, 34740 Kadıköy/İstanbul

Bambi Kafe Şişli: Yasan İşhanı 101/B Halaskargazi Cad Cumhuriyet Mahallesi, 34371 Şişli

Bambi Kafe Mecidiyeköy: Merkez, Büyükdere Cd. 47/10, 34387 Şişli

Bambi Kafe Sirkeci: Hobyar, Hamidiye Cd. 20/A, 34112 Fatih/İstanbul

Bambi Kafe Gayrettepe: Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad M, Muzaffer Göksenin Sk. No : 25, 34349 İstanbul

Bambi Kafe Bakırköy: Cevizlik, Fahri Korutürk Cd. No:14 D:1A, 34158 Bakırköy/İstanbul

Bambi Kafe Beyoğlu: Katip Mustafa Çelebi, Mahallesi, Sıraselviler Cd. No:2 D:H, 34470 Beyoğlu/İstanbul