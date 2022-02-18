Bambul Otu ne demek, TDK'ya göre Bambul Otu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bambul otu ne demek? Bambul otu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bambul otu kelimesi. Peki bambul otu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bambul otu nedir, bambul otu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BAMBUL OTU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bambul otu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bambul otu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcak ve ılıman bölgelerde yetişen otsu veya çalı türü bir bitki (Heliotropium)

