Bamo Meite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bamo Meite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bamo Meite adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bamo Meite Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bamo Meite 20 Haziran 2001 tarihinde Kani şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Abdoul Bamo Meïté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bamo Meite Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bamo Meite, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lorient futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bamo Meite'nin FC Lorient ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bamo Meite Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bamo Meite isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bamo Meite Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bamo Meite futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2019 yılında Stade Laval U19

31 Ağu 2020 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2021 yılında Lorient B

1 Temmuz 2022 yılında FC Lorient

Bamo Meite Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bamo Meite şuan FC Lorient takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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