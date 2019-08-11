Bamsı Beyrek filmini konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi? Hangi kanalda?

Bamsı Beyrek filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Kaç yılında, nerede çekildi? Film müziği nedir? Bugün hangi kanalda? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

BAMSI BEYREK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

ıllar evvel, Oğuz Beyleri bir aradayken Büre Han oğlu olmadığı için içlenir. Beyler, Büre’nin oğlu olması için dua eder. Bayındır Han da bir kız çocuk istediğini söyler. Bunun üzerine Beyler, onun da kızı olması için dua ederler. Çok mutlu olan Bayındır Han, eğer duaları kabul olur da bir kız evlada olursa onu Büre’nin oğluna vereceğini söyler. Böylece Bamsı ve Banu Çiçek’in beşikleri kertilir. Aradan geçen 20 yılın sonunda bu iki genç karşılaşırlar. Birbirlerine aşık olan Bamsı ve Banu Çiçek evlenmeye karar verirler. Fakat, Bamsı’nın kıskanç arkadaşı Yaltacık’ın genç çiftin mutluluğunu perdeleyecek sinsi planları vardır.

BAMSI BEYREK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Bamsı Beyrek filmi oyuncu kadrsounda Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Baysal, Erdal Tosun ve Salih Kalyon yer alıyor.

BAMSI BEYREK FİLMİ HANGİ KANALDA?

Saat : 20:00 - 22:15 (135 dakika)

Kanal: TV 8

Tür : Romantik Komedi

Oyuncular : Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Baysal, Erdal Tosun, Salih Kalyon

Yönetmen : Burak Aksak

BAMSI BEYREK NEDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahramandır. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

BURAK AKSAK KİMDİR?

Türk senarist, yönetmen ve oyuncu Burak Aksak, 12 Eylül 1985’te doğdu. İlköğrenimini Yedikule’de, orta öğretimini ise Koca Mustafa Paşa Lisesinde tamamladı. 2006 yılında kazandığı bursla Plato Film Okuluna girmiştir. Ayrıca Ekol Drama Sanat Okulu’nda “Kamera Önü Oyunculuğu" eğitimi vermektedir. Televizyon hayatına kuzeni Selçuk Aydemir'le beraber senaristliğini yapıp yönettiği TRT'de yayınlanan Ramazan Güzeldir dizisiyle başlayan Burak Aksak, yine TRT'de Onur Ünlü'nün yönettiği Leyla ile Mecnun'un senaristliğini yaptı. Leyla ile Mecnun dizisi yayından kaldırılınca Ben de Özledim dizisinde senaristlik yapmaya devam etti. BKM'nin yapımını üstlendiği, 9 Ocak 2015'te vizyona girmiş olan Bana Masal Anlatma adlı sinema filminin hem senaristi hem de yönetmenidir. 2013 yılından günümüze aylık yayınlanan OT Dergi'de düzenli olarak yazmaktadır. Yine BKM'nin yapımını üstlendiği, başrollerinde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimlerin yer aldığı 18 Eylül 2015'te vizyona giren Kara Bela adlı 2. filminde de senaristliği ve yönetmenliği üstlenmiştir. Film, halka açık bir gala düzenlenmesiyle Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki galayı yaklaşık beş bin biletli izleyici izledi. 2017 yılında Küsurat ismindeki yayın evini kurdu.