Ban Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ban Suk Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ban Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ban Suk Oh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ban Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ban Suk Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ban Suk Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ban Suk Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ban Suk Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ban Suk Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ban Suk Oh 20 Mayıs 1988 tarihinde Gwacheon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 오반석 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ban Suk Oh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Ban Suk Oh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ban Suk Oh'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ban Suk Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ohben14/

Ban Suk Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ban Suk Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Ban Suk Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ban Suk Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Gangwon FC U18

1 Ocak 2007 yılında Konkuk Uni

1 Ocak 2011 yılında Jeju United

20 Eylül 2018 yılında Al-Wasl

31 Ocak 2019 yılında Muangthong Utd.

30 Kasım 2019 yılında Al-Wasl

3 Ocak 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

16 Temmuz 2020 yılında Incheon Utd.

31 Aralık 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

4 Ocak 2021 yılında Incheon Utd.

Ban Suk Oh kimdir

Ban Suk Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ban Suk Oh şuan Incheon United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

John Paul College (2001-2003),
Gangwon FC U18 (2004-2006),
Konkuk University (2007-2010)

Ban Suk Oh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 4 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Ban Suk Oh nereli

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