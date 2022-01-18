"Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım" diyen Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada Cihangir Kennedy'e benzetilerek alay konusu oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar, akıllarını başlarından alırım" açıklamaları sosyal medyanın gündemine otururken, eğlenceli paylaşımları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz yıllarda "Cihangir Kennedy" lakabıyla tanınan Mersinli Cihangir, kendisini Amerika Başbakanı olarak tanıtmış, kahkaha tufanı estirmişti. İmamoğlu'nu yeni açıklamasıyla sosyal medya fenomeni Cihangir'e benzeten vatandaşlar, komik video paylaşımında bulundu.

"SONUNDA OLACAĞI BUYDU"

Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu ve Cihangir Kennedy'nin açıklamalarını bir araya getirerek ortaya komik bir video çıkardı. "Olacağı buydu" başlığı adı altında paylaşılan kolaj, binlerce beğeni aldı. Paylaşıma, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'te destek vererek, "Davul dengi dengine" yorumunda bulundu.