‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyerek polisi tehdit etmişti! Davadan beraat etti

Tutuksuz sanık Cihan Aksu Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmadı. Sanık Cihan Aksu’nun Tuzla Devriye Ekipler Amirliği'nce koranavirüs denetimi gerçekleştiren polis memurları tarafından 19 Eylül 2020'de motosiklet kullanırken durdurulduğu belirtildi.

Mütalaada yer aldığına göre polisler sanığın maske takmadığını gördükleri için idari işlem yapmak istiyorlar. Bu doğrultuda sanıktan kimliğini istiyorlar. Sanığın vermeyeceğini söylemesi üzerine polisler zor kullanarak işlemi gerçekleştireceklerini belirtiyorlar. İdari para ceza uygulayacaklarını söyleyen polislere sanık, "Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin" diyerek polisleri tehdit ediyor.

HERHANGİ BİR TEHDİTTE BULUNMADIM

Sanık Aksu kardeşini arayarak teşkilatın veya eniştesinin numarasını istiyor. Bu sözler ile tehdit gerçekleştirdiği mütalaada yer alıyor. Sanık teşkilat derken kast ettiğinin ailesi ve arkadaşları olduğunu ve herhangi bir şekilde tehditte bulunmadığını savunmasında belirtiyor. Sanığın savunmasını suçtan kurtulmak için yaptığı belirtilen mütalaada 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar ceza talep edildi.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Sanığın duruşmaya katılmadığı için son sözünün sorulamadığı mahkemede dava karara bağlandı. Sanık Cihan Aksu’nun suçlandığı 'Zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçunun unsurlarının oluşmadığını belirleyerek Aksu’nun beraatında karar kıldı. Beraat kararının gerekçesi olarak mahkeme, şahsın herhangi bir yetki ve gücünün bulunmuyor oluşunu gösterdi.