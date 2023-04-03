Bandar Al Shahrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandar Al Shahrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bandar Al Shahrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bandar Al Shahrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bandar Al Shahrani 4 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bandar Al Shahrani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bandar Al Shahrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Damac FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Damac FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Bandar Al Shahrani'nin Damac FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bandar Al Shahrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bandar Al Shahrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bandar Al Shahrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bandar Al Shahrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bandar Al Shahrani şuan Damac FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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