Bandile Dlamini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bandile Dlamini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bandile Dlamini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bandile Dlamini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bandile Dlamini 18 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bandile Dlamini Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına - tarihinde katılmıştır. Bandile Dlamini'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bandile Dlamini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bandile Dlamini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bandile Dlamini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bandile Dlamini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bandile Dlamini şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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