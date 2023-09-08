Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, basketbol oynadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İkincisi gerçekleştirilen 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası kıran kırana maçlar Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, basketbol oynadı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İkincisi gerçekleştirilen 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası kıran kırana maçlar Cumhuriyet Meydanı'nda başladı.

32'nci Uluslararası Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri çerçevesinde 2'nci tertip edilen Bandırma 3X3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri sahada mücadele etti.

Bandırma Belediye'sinin organize ettiği 3X3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'nda, Başkan Tolga Tosun meclis üyeleri ve daire amirleri arasında kıran kırana geçen müsabakada Başkan tolga Tosun'un olduğu takım olan 10,5 Takımı, Yeşiller takımını 9-2'lik bir skorla yendi.

Başkan Tosun'un takımı 10,5'da Bandırma Belediye Meclis Üyesi Bahadır Aybakan ve Onur Çon yer alırken, Yeşiller Takımında Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürü Serhat Ekinci, Bilgi İşlem Müdürü Selçuk Yücesoy ve Park ve Bahçeler Müdürü Kadir Zoraf Koyuncu yer aldı.

Tosun "Maç gerçekten çok keyifliydi"

Basketbol için ayrı bir sevgi beslediğini belirten Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Ekibimle beraber takım arkadaşlarımla hazırlandık. Maç gerçekten çok keyifliydi. Uzun zamandır basketbol oynamıyorduk. Bundan sonraki müsabakada sporcu arkadaşlara da başarılar diliyorum." dedi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, basketbol oynadı

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, basketbol oynadı

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, basketbol oynadı

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, basketbol oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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