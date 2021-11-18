Bandırma Belediyesinde skandal olay! Eğitim destek evinde cinsel istismar
Balıkesir'in Bandırma ilçesi belediyenin Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev alan S.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre anne M.K., şuan 17 yaşındaki kızının ders çalışma gerekçesiyle sürekli olarak Eğitim Destek Evi'ne gitmesinden şüphelenince bu durumu kızıyla konuştu.
MAĞDUR KIZ ANLATTI, ANNE SOLUĞU KARAKOLDA ALDI
Kızının kendisine anlattıkları sonrası anne M.K. polise giderek koordinatör S.S. hakkında şikayette bulundu. Cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan S.S. polise verdiği ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Suçlamaları kabul etmeyen S.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.