Uzman isim tarih verip açıkladı: Faiz indirimlerinin devamını göreceğiz!Süper Loto sonuçları 18 Kasım 2021 Perşembe | 18.11.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı Son dakika: 18 Kasım 2021 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuBrudet nasıl yapılır? MasterChef brudet tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktasıBeşiktaş antrenmanında yüzler gülüyor! Siyah beyazlılar Alanyaspor maçına hazır!Başakşehir'de ağaçlık alanda 4 aylık cenin bulundu! Çarşafa sarıp, çöp poşetine koymuşlar!Araba fiyatları artacak mı? 2. el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İşte son durumBandırma Belediyesinde skandal olay! Eğitim destek evinde cinsel istismarTrabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj!Osman Öcalan'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek mi? Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı MKYK toplantısında görüş bildirdiler
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bandırma Belediyesinde skandal olay! Eğitim destek evinde cinsel istismar

Bandırma Belediyesinde skandal olay! Eğitim destek evinde cinsel istismar

Balıkesir'in Bandırma ilçesi belediyenin Eğitim Destek Evi'nde koordinatör olarak görev alan S.S., 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bandırma Belediyesinde skandal olay! Eğitim destek evinde cinsel istismar

Edinilen bilgilere göre anne M.K., şuan 17 yaşındaki kızının ders çalışma gerekçesiyle sürekli olarak Eğitim Destek Evi'ne gitmesinden şüphelenince bu durumu kızıyla konuştu.

MAĞDUR KIZ ANLATTI, ANNE SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Kızının kendisine anlattıkları sonrası anne M.K. polise giderek koordinatör S.S. hakkında şikayette bulundu. Cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan S.S. polise verdiği ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bandırma Belediyesinde skandal olay! Eğitim destek evinde cinsel istismar

TUTUKLANDI

Suçlamaları kabul etmeyen S.S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Bandırma Belediyesinde skandal olay! Eğitim destek evinde cinsel istismar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT