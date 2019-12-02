Bandırma BK Avrupa’daki 200. maçına çıkıyor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu B Grubu 7. hafta karşılaşmasında Bandırma BK, 3 Aralık Salı günü saat 22.30'da Palais des Sports de Pau'da Fransız temsilcisi EB Pau Lacq Orthez'e konuk olacak.

Bandırma BK, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 7. Hafta karşılaşmasında 3 Aralık Salı günü saat 22.30'da Fransız temsilcisi EB Pau Lacq Orthez'e konuk olacak. Mücadeleyi İtalyan Hakem Saverio Lanzarini, Sırp Hakem Vladimir Jevtovic ve Çek Hakem Petr Hrusa üçlüsü yönetecek.

Yeşil-Beyazlılar Avrupa'da bugüne kadar çıkmış olduğu 199 karşılaşmada 112 galibiyet, 86 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü sezonunu oynayan ve geçtiğimiz ay açıklanan istatistiklerde ligin en başarılı üçüncü takımı olan Bandırma ekibi, geçtiğimiz yıl da aynı kupada son 16 Turu'nda oynama başarısı göstermişti.

Bandırma BK geçtiğimiz hafta Bandırma'da konuk ettiği Anwil Wloclawek'e 86-87 mağlup olurken, EB Pau Lacq Orthez de deplasmanda konuk olduğu Telenet Giants Antwerp'e 74-69 mağlup olmuştu. Bandırma BK, deplasmanda konuk olacağı EB Pau Lacq Orthez karşılaşmasından galibiyet ile ayrılmanın planlarını yapıyor.

Kaynak: İHA