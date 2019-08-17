Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünden tarımsal üretime destek

BALIKESİR (AA) - Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, mevcut tarım arazisinde bünyesinde bulunan binlerce hayvanın yem bitkisi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yıllardır kaliteli sertifikalı buğday ve arpa tohumluğu üretimiyle de bölge ve ülke çiftçisine katkı sağlıyor.

Enstitü Müdürü Dr. Deniz Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçiler için kaliteli sertifikalı buğday ve arpa tohumluğu ürettiklerini söyledi.

Soysal, 1998-2003 yıllarında Basribey, Kaşifbey, Sekreterya gibi çeşitlerin üretim ve satışını yaptıklarını dile getirerek, "2013 yılından itibaren yerli bir tohum firması ile sözleşmeli üretim anlaşması yapılarak bölgemize adapte olmuş yüksek verimli yerli çeşitler ile bu alandaki üretim faaliyetlerine devam etmekteyiz. Bu kapsamda 2013-2019 üretim yıllarında 7 bin 346 ton arpa, 8 bin 696 ton buğday üretilmiştir." dedi.

Ayrıca enstitünün, bölge ve ülke çiftçisine sertifikalı tohumluk üretmenin yanında Eskişehir Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü gibi Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı diğer kurum ve kuruluşlarla yıllardır iş birliği yaparak arazi tahsis ettiğini anlatan Soysal, "Bugün çiftçilerimizin kullanmakta olduğu birçok yerli çeşidin ıslah edilmesine katkı sağlamaktayız. Halen bu enstitülerin çeşit ıslah çalışmaları Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde devam etmektedir." diye konuştu.

Soysal, üretimde yerli ve milli kaynakların kullanılmasının her zamankinden daha fazla önem kazandığına dikkati çekerek, çalışmalarının bu doğrultuda süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA