Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 5 yaşında

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Süleyman Özdemir, üniversitenin 5. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Özdemir, üniversite olarak çocuklara daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın yolunun öncelikli olarak eğitimden geçtiğinin bilinci içinde olduklarını belirtti.

Üniversitede 615 personel, 13 bini aşkın öğrencinin bulunduğu kaydeden Özdemir, "Kurulduğumuz 23 Nisan 2015 tarihinden bu yana geride bırakmış olduğumuz başarılı 5 yılımızın haklı gururuyla, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarına daha iyi bir gelecek bırakmak adına üstlendiğimiz bu vazifeyi canla başla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





Kaynak: AA