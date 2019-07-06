Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde mezuniyet heyecanı

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılı mezunları için tören düzenlendi.

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, hem mutlu hem de gururlu olduklarını söyledi.

Öğrencileri mezun edip hayata kazandırmanın gurur ve sevincini yaşadıklarını belirten Özdemir, "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemiz, Balıkesir Üniversitesinden ayrıldığı için öğrencinin talep etmesi durumunda kendilerine Balıkesir Üniversitesi diploması veriyorduk. İki yıl önce Bandırma Onyedi Eylül Üniversitemizin meslek yüksekokullarından mezun olan ilk ön lisans mezunlarımıza diplomalarını burada vermiştik. Bu yıl da ilk lisans mezunlarımıza diplomalarını veriyoruz." dedi.

Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı ve Ahmet Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un da katıldığı tören, dereceye girenlere başarı belgeleri ve hediyelerinin verilmesi, mezunların keplerini havaya fırlatması ile sona erdi.

Kaynak: AA