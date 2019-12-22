Bandırma sevdası 600 tablo çizdirdi

Balıkesir'de 35 yıldır grafik atölyesi işleten Sanatçı Ali Dülger, Bandırma ve Kuşcenneti konulu 600 tablo çizdi.

Bandırma'da yaptığı tablolarıyla bilinen Resim Sanatçısı Ali Dülger, Bandırma ve Kuşcenneti'ni konu aldığı 600 tablo çizdi. 70 yaşındaki Karacabey doğumlu sanatçı, Bandırma'da işletmeciliğini yaptığı grafik atölyesinde birbirinden güzel çizdiği tablolarını açtığı sergilerde sanatseverlerle buluşturuyor.

Bandırma Şehit Mehmet Gönenç Lisesi'nde 22 yıl resim öğretmenliği yapan Dülger'in resim aşkı Bandırma sevdasına dönüştü. Lisedeki görev süresince öğrencilerini sanata yönlendiren Dülger, tiyatro ve fotoğraf sanatı konusunda da öğrencilerine öncülük etti. 1980'li yılların başında Hollanda'da bulunan Türk ailelerin çocuklarının eğitimi için öykü kitabı resimleme çalışmaları yapan Dülger, emekli olduktan sonra yağlı boya çalışmalarına ağırlık vererek, çoğunluğu Bandırma ve Kuşcenneti konulu 600 civarında tablo üretti.

12 kişisel sergi açtı

Tablolarının büyük bölümü özel koleksiyonlarda bulunan Dülger, İstanbul, Bursa ve Bandırma'da 12 kişisel sergi gerçekleştirdi. Bandırma ve yakın çevredeki okullara ve resmi kurumlara çok sayıda özel tasarım Atatürk köşeleri tasarlayıp uygulayan Dülger, mesleki alandaki başarıları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da yılın öğretmeni ödülünü aldı. Dülger, "4 yıldan beri Bandırma'nın kültürel yaşamına katkıda bulunmak amacıyla, Bandırma Belediyesi tarafından açılan resim kursunda eğitmenlik yapıyorum. İkisi Bandırma Belediyesi'nin katkılarıyla olmak üzere dört adet basılı kataloğum var. Bir kentin çağdaşlığı yetiştirdiği sanatçılarla ölçülür. En büyük amacım öğrencilerim arasında Bandırma'nın kültür ve sanat düzeyini yükseltecek sanatçılar yetiştirmek" diye konuştu.

Kaynak: İHA