Bandırma'da çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı süslemeleri gönderildi

BALIKESİR (AA) - Bandırma Belediyesi, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, sokağa çıkma yasağı bulunan çocukların evlerine süslemeler gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocukların bayram coşkusunu evlerinde yaşamaları amacıyla süslemeler ve çeşitli ürünler hazırlandı.

Hazırlanan paketlere Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eseri de konuldu. Paketlerin çocukların evlerine gönderilmesine başlandı.

Kaynak: AA