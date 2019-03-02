Bandırma'da "Deprem Sempozyumu"

BALIKESİR (AA) - Bandırma Belediyesi, Bandırma Kent Konseyi ve TMMOB Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası iş birliğiyle "Deprem Sempozyumu" yapıldı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki sempozyumda yaptığı konuşmada, Van'daki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Deprem sonrası en büyük sorunlardan birinin tuvalet sorunu olduğunu vurgulayan Alan, "İnsanların uzun kuyruklar oluşturduğuna şahit olduk ve bunun ne kuyruğu olduğunu düşündük. 'Tuvalet kuyruğu' dediler. İki camin bir tane tuvaleti var. Bu, sorun olmuş. Bu yüzden bizim bugünden bu tedbirleri almamız lazım." diye konuştu.

Alan, Türkiye'de 25 bine yakın jeoloji mühendisi olduğuna dikkati çekerek, "Binin üzerinde akademisyenimiz var. Türkiye Deprem Yönetmeliği, 1940 yılından bu tarafa çıkartılıyor. Bir tane jeoloji mühendisi o komitede yok." ifadesini kullandı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Bandırmalıların deprem sonrasında en büyük toplanma alanlarından birini yaptıklarını dile getirerek, "Belediye, görevini yapmıştır. Asıl önemli olan, Kaymakamlık ile ilgili kamu kurumlarının koordine olmasıdır." dedi.

Sempozyumda, "Bandırma ve Çevresinin Depremselliği / Depremin Büyüklüğü ve Şiddeti", "Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras", "Depremin Mimari Tasarıma Etkisi" ve "Depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler / Yeni Türkiye Deprem Haritası" başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA