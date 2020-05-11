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Bandırma'da dezenfeksiyon çalışmaları

BALIKESİR (AA) - Bandırma Belediyesi, "normalleşme süreci" kapsamında açılan AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik...

Bandırma'da dezenfeksiyon çalışmaları

BALIKESİR (AA) - Bandırma Belediyesi, "normalleşme süreci" kapsamında açılan AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin dezenfekte hale getirilmesi için çalışmalar yürüttü.

Ayrıca işletmelere maske, siperlik ve el dezenfektanı dağıtıldı.


Kaynak: AA




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