Bandırma'da dezenfeksiyon çalışmaları
BALIKESİR (AA) - Bandırma Belediyesi, "normalleşme süreci" kapsamında açılan AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik...
BALIKESİR (AA) - Bandırma Belediyesi, "normalleşme süreci" kapsamında açılan AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin dezenfekte hale getirilmesi için çalışmalar yürüttü.
Ayrıca işletmelere maske, siperlik ve el dezenfektanı dağıtıldı.
Kaynak: AA
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