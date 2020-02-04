Bandırma'da "Düğüm Aşkı Kazaziye ve Takı Sergisi" açıldı

BALIKESİR (AA) - Erdek Halk Eğitim Merkezince hazırlanan "Düğüm Aşkı Kazaziye ve Takı Sergisi", Bandırma ilçesinde izlenime sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Halime Çalışkaner ve kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergi, Bandırma Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu'nda açıldı.

Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Bekir Alkan, açılışta yaptığı konuşmada, geleneksel Türk el sanatlarının, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturduğunu söyledi.

Bir milletin kültürünü temsil eden el sanatlarının, o ülkenin kültürel kimliğinin oluşmasına yardımcı olduğunu belirten Alkan, "Ülkeden ülkeye, yöreden yöreye farklılık gösteren el sanatı ürünleri, bazen bir ev aksesuarı, bazen de takı olarak karşımıza çıkar." dedi.

Çalışkaner de amaçlarının bu sanatı öğretmek ve geleceğe taşımak olduğunu ifade etti.

Açılışına Erdek Belediye Başkanvekili Hasan Yapakçı, Belediye Başkan Yardımcısı Canan Kırdar, Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ali Büyüktaş, Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın ve diğer davetlilerin katıldığı sergi, 9 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA